La primavera civica di Siena Pacciani: "Ecco il programma Una nuova visione della città"

di Cristina Belvedere

"Il mio programma per Siena? Un traguardo dopo mesi di ascolto e condivisione con i cittadini". Parola del candidato sindaco del Polo Civico Siena, Fabio Pacciani, che ieri alla presenza dei rappresentanti delle sette liste della sua coalizione, ha illustrato i cardini di un’annunciata "primavera civica" per la città.

"Il Polo Civico è nato dalla crisi della politica partitica – ha detto Pacciani – determinata dalla degenerazione del centrosinistra, aggravata dagli ultimi cinque anni di amministrazione di centrodestra. Ora l’atteggiamento dei partiti si sta ripetendo: non c’è nessuna riflessione sugli errori compiuti, bensì assistiamo alla ripetizione di vecchie logiche". Il riferimento esplicito va all’arrivo di ’big’ come il ministro Matteo Salvini: "Prima ha portato per mano De Mossi – critica Pacciani – ora invece Nicoletta Fabio. Il perpetuarsi di certi atteggiamenti mortifica i cittadini, noi con il nostro programma vogliamo ridare loro speranza offrendo un’idea nuova, una visione di Siena".

Basandosi sul tour nei quartieri fatto nei mesi scorsi, Pacciani punta a "un’azione amministrativa in grado di innescare un processo di moltiplicazione economica": "Siena deve tornare a essere una città vivibile, ordinata, pulita e semplice da vivere per i suoi abitanti. Agiremo su cinque punti – è l’annuncio –: il primo è il capitale sociale con al centro le persone, i loro bisogni, i desideri e le loro aspirazioni. Il secondo è la vicinanza tra Comune e cittadini, il terzo è l’investimento su lavoro e formazione, a partire dalle nostre Università. Il quarto è la cura di ambiente e sostenibilità. Il quinto sono la coesione sociale e le nuove forme di welfare per rispondere alle vecchie e alle nuove fragilità, assicurando equità di accesso a servizi primari come la casa, l’istruzione, la salute e l’assistenza".

Dalla riorganizzazione della sosta al Piano della Mobilità, il candidato civico vuole "rendere la città più vivibile", attuando le proposte del suo programma in modo mirato quartiere per quartiere. "Siamo gli unici a fare una cosa del genere – evidenzia – inoltre è necessario ricollocare Siena all’interno dell’area vasta, favorendo la collaborazione con gli altri Comuni, soprattutto quelli limitrofi, per la gestione dei servizi".

Deciso a non perdere il ’filo diretto’ creato con il territorio durante il tour tra i quartieri, Pacciani guarda ai finanziamenti europei per il futuro di Siena, senza trascurare la lotta al disagio abitativo e la necessità di riqualificare le zone più disagiate della città. Infine welfare e coesione sociale "per far tornare la città attrattiva e vivibile, rimettendo le persone al centro".