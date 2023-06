La ’prima’ di Selvaggia "Il cuore batteva forte Per me il futuro è qui"

di Laura Valdesi

SIENA

Esce dall’Entrone su Amarcord de Mores. Il cuore batte forte, confessa più tardi. Ma l’emozione non traspare. "Sento le farfalle dentro la pancia", aveva detto eppure giorni fa pensando al debutto in Piazza. Quelle prove all’alba che hanno tenuto a battesimo tanti fantini, ora big. Aprendo le porte di un mondo speciale e dagli equilibri complessi a generazioni di protagonisti del Palio. E da ieri anche a Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa, 26 anni, imprenditrice e soprattutto fantina che vuole correre il Palio. "Il sogno è appena iniziato, sì questo è il mondo dove voglio stare", ammette appena scesa da Amarcord nel primo gruppo di cavalli delle prove regolamentate. Quelli che ancora non avevano mai girato in Piazza per cui niente Tratta. Ma per l’Assunta, avendo fatto questo passaggio, Selvaggia potrà partecipare alle batterie del 13 agosto, calcando le orme di mamma Spinella che di Tratte ne ha fatte tre. E le ha trasmesso la passione.

"Vediamo come va questa ragazza", dicono gli addetti ai lavori appena Selvaggia, capelli raccolti in una coda, inizia a galoppare. Alessio Bincoletto, che l’aiuta in questo percorso, è su Akida, altra cavalla di scuderia. Ogni tanto si gira indietro per dare un’occhiata a Selvaggia, che lo segue. E’ prudente, all’inizio. Si vede che non vuole fare errori, sa che tutti gli occhi sono addosso a lei. Poi prende confidenza con il tufo, accelera impostando correttamente Casato e San Martino. Tanti fanno video con il cellulare di questo momento che entra nella storia. Galoppa più forte Selvaggia. Prende confidenza, lascia scorrere Amarcord ma senza inutili azzardi seguendo, probabilmente, i consigli di mamma Spinella e Bastiano che l’avevano invitata a restare tranquilla. Dall’incontro fortuito con quest’ultimo a Vescona, dove giunse a cavallo, è nata una bella amicizia. Abbraccia anche Massimiliano Ermini, appena scende da Amarcord. "Brava", si complimenta. "E’ stato incredibile, avevo bisogno di assaggiare la Piazza", dice Selvaggia riordinando i sentimenti. "Mi sono sentita veramente bene", aggiunge. "Incredibile", ripete.

Se l’aspettava così?

"Credo che sia difficile aspettarselo. Immaginarselo, prevederlo. Uscire dall’Entrone ed entrare in Piazza hai il cuore in gola che ti batte forte, forte, forte. In realtà cercavo di non aspettarmi niente, di partire restando concentrata e montando al meglio".

Nella sua batteria anche Trecciolino su Tempesta blu.

"Un’emozione importante".

Ed è solo l’inizio?

"Certo, è il primo capitolo".

L’ingresso in Piazza è stato molto cauto, prendendo confidenza e poi galoppando forte.

"Sì, per farlo vedere al cavallo. Era la prima volta anche lui".

Un pensiero particolare dopo questa esperienza?

"Gratitudine immensa per aver avuto la fortuna di essere qui a cavallo, di aver potuto fare questo percorso. Di arrivare in Piazza, ho le lacrime agli occhi. Gratuitudine verso tutti quelli che mi hanno dato una mano, verso la famiglia".

Essere donna è una difficoltà in più?

"Vediamo, sono all’inizio. Quest’anno sono stata zitta e buona nel mio angolino. Per il momento non ho incontrato grandi difficoltà a stare in mezzo agli uomini. Anzi, tante facce amichevoli".

Dirigenti di Contrada già incontrati?

"No, da lontano, un saluto. Ho ancora tanto da dimostrare"

Selvaggia si attendeva questa attenzione?

"Ero concentrata su quello che dovevo fare, al contorno ho pensato poco"

Più difficile San Martino o Casato?

"Ho fatto una bella caduta al Casato a Mociano forse avevo un pizzico più di apprensione"

Il futuro è in questo mondo?

"Sì. Ora che ho fatto questi giri in Piazza posso dirlo senza nessuna ombra di dubbio".