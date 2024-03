"La presunzione di innocenza viene erosa"

"Ancora una volta gli avvocati penalisti si trovano costretti ad intervenire in difesa della presunzione di innocenza e contro il dilagante sentimento ’colpevolista’ che talvolta si cela dietro l’informazione giudiziaria. Come se oltre 70 anni di Costituzione fossero passati solo per ’Noi’, l’esigenza che il dovere di cronaca trovi la sua collocazione all’interno dei principi costituzionali, primo tra tutti quello sancito dall’art. 27, sembra non essere considerata un valore quanto, piuttosto, un fastidioso e inutile ostacolo alla frenetica corsa verso la spettacolarizzazione del dolore e delle pene altrui", scrive il direttivo della Camera penale di Siena e Montepulciano. "Così, un episodio delicato come quello che vede coinvolti quattro giovani diventa in un istante fatto di cronaca da sezionare, manipolare e rivendere; per di più, cosa ancor più grave ed altamente lesiva del diritto alla privacy, nel caso di specie sono state pubblicate anche le foto dei soggetti – solamente – indagati. In un clima di totale assuefazione a queste modalità di informazione si consuma l’ennesimo ’processo fuori dal processo’ in cui gli organi di stampa assurgono a Giudice e Pubblico Ministero". Vengono criticati alcuni titoli, "granitica manifestazione della sempre più marcata erosione della presunzione di innocenza che, nel ’processo’ mediatico, trasforma l’indagato in un colpevole in attesa di giudizio. Ci vien da concludere, dunque, che questa, come molte altre, è la plastica rappresentazione del “livello e della qualità” della cronaca giudiziaria nel nostro Paese, alla smaniosa caccia di far numero di lettori, anche a costo di fomentare immotivata indignazione e kermesse forcaiole. Infine, rivolgiamo un pensiero anche a noi stessi, “gli avvocati”, che talvolta ci rendiamo compartecipi di tali derive mediatiche, e per farlo al meglio ci affideremo alle pesate parole del Prof. Avv. Vittorio Manes quando ha scritto che "quando l’avvocato si presta a questo gioco lo fa però a suo rischio e pericolo, perché difficilmente governerà le correnti di opinione che si agitano nel vortice mediatico, dove il passo dai Campi Elisi alle paludi dello Stige può essere davvero breve". Avvocato non si è, ma si aspira ad esserlo.