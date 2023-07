La ’Posta letteraria’ a Radicofani Dialoghi sui libri nel Bosco Isabella

Incontri, riflessioni, libri. Torna ‘La Posta Letteraria’ a Radicofani, con la quinta edizione in programma sabato 29 e domenica 30 nel Bosco Isabella. Tra attualità e costume, due giorni di storie in un’oasi di cultura. Sabato alle 16 l’ospite sarà Ernesto Galli della Loggia, storico ed editorialista del Corriere della Sera, ad aprire il festival con il suo ‘Otto vite italiane’ (Marsilio), intervistato da Maurizio Boldrini. Alle 17 Marco Varvello, giornalista corrispondente per il Tg1 dal Regno Unito, presenterà ‘Londra anni Venti’ (Bompiani) con Matilde Passa.

Alle 18 sarà la volta di Antonio Monda, giornalista, scrittore e già direttore artistico della Festa del Cinema Roma, che presenterà il suo ultimo romanzo ‘Il numero è nulla’ (Mondadori) con Federica Damiani.

Il pomeriggio di domenica si aprirà alle 16 con un incontro dedicato alla Cina al quale parteciperanno Silvia Calamandrei, traduttrice e curatrice, che presenta ‘Attraverso lo specchio. Cina andate-ritorni’ (Edizioni Storia e Letteratura), e Danilo Taino, giornalista del Corriere della Sera, con il suo ‘La guerra promessa: La contesa di Taiwan e il Grande Gioco dell’Indo-Pacifico’ (Solferino), con Simone Innocenti e Anna Di Toro, docente di lingue e letterature della Cina all’Università per Stranieri di Siena. Alle 17 Marco Goldin, storico dell’arte, presenerà il suo ‘Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato’ (Solferino) con Lorenza Foschini. Alle 18 Gino Castaldo con ‘Il cielo bruciava di stelle. La stagione magica dei cantautori italiani’ (Mondadori), un racconto che si apre il 27 agosto 1979, il giorno in cui i banditi sardi rapiscono Fabrizio De André e Dori Ghezzi, e si conclude il 21 settembre 1981, con l’uscita de ‘La voce del padrone’ di Franco Battiato.

Due anni di grande intensità, con un intrecciarsi di storie e canzoni che coinvolgono anche Lucio Dalla, Vasco Rossi, Lucio Battisti, Francesco De Gregori, Pino Daniele, Francesco Guccini e Rino Gaetano. Il festival è ideato e organizzato dal 2019 dai ragazzi dalla associazione Pyramid e ha il patrocinio del Ministro della Cultura, della Regione e del Comune di Radicofani. Ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili, nella straordinaria cornice del Bosco Isabella, il giardino di inizio Novecento fatto realizzare dal senatore Odoardo Luchini, padre della pittrice Matilde Luchini.

Riccardo Bruni