La Polizia è cittadina di Siena "Orgogliosi, noi ci siamo"

di Laura Valdesi

SIENA

"Una perla del nostro Paese. Operosa. Vengono a visitarla da tutto il mondo. Il nostro massimo impegno è di continuare a tutelare la bellezza di Siena nella legalità", dice il capo della polizia Lamberto Giannini nella Loggia dei Nove appena consegnata la pergamena con cui il Comune ha conferito la cittadinanza onoraria al Corpo. "Un riconoscimento importante, della bontà del lavoro svolto e questo mi riempie di orgoglio", ammette Giannini nella sala del Capitano, presenti autorità, Magistrato delle Contrade e consiglieri comunali che avevano approvato poche ore prima il conferimento all’unanimità. Ad ascoltarlo tutti i questori della Toscana, le donne e gli uomini della polizia senese che ringrazia "per aver lavorato con abnegazione mettendosi al servizio dei cittadini e meritando un riconoscimento che – aggiunge – ricevo con piacere. Una spinta motivazionale per fare bene qui e in tutta Italia". Torna alla bellezza di Siena, il prefetto Giannini, "venendo qui, salendo nel palazzo. Municipalità così particolari appartengono a persone giustamente esigenti, che hanno la piena consapevolezza di come sanno dare una grandissima immagine del nostro Paese, della cultura, della storia, del lavoro, dell’operosità e per questo devono essere accompagnate in un percorso di legalità, di sicurezza e di tutela. Ci siamo, ci saremo, noi come le forze dell’ordine presenti qui a Siena".

"Non è stata una decisione sollecitata – ha spiegato dopo l’inno di Mameli il sindaco Luigi De Mossi – ma una volontà precisa. La polizia e i vari questori che si sono succeduti hanno avuto la capacità di riconoscere le peculiarità di Siena che si caratterizza non solo per il Palio ma per la sua socialità. La polizia ha saputo far rispettare le regole interpretando al contempo la città nel giusto modo, in maniera intelligente anche sotto il profilo dei rapporti fra contradaioli nei giorni della Festa. Meritate questa cittadinanza, anche per l’aiuto durante la pandemia". Tema su cui si era soffermato il capo della polizia parlando "di umanità e professionalità dimostrata dalle forze dell’ordine". "Orgoglioso del riconoscimento – commenta il questore Pietro Milone –, un grande segnale di vicinanza fra la comunità senese e la polizia. Sin dal mio insediamento ho lavorato in tale direzione con iniziative nelle scuole medie e superiori, con campagne anti-truffa nelle Contrade con cui è stato stretto un patto per il controllo di vicinato. Vorrei continuare su questo cammino". Il sindaco ha invitato al Palio Lamberto Giannini. "Mi prendo l’impegno di provare ad esserci", la sua risposta.