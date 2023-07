La Polizia cambia casa E’ negli uffici delle Entrate Ma solo temporaneamente

di Paolo Bartalini

Nuova temporanea sede, a Poggibonsi, per il Commissariato. Nei giorni scorsi il trasloco degli uffici da piazza Fratelli Rosselli, 4 a via di Salceto al civico 55, quarto piano dello stabile. Un cambio, per l’arco di tempo necessario, dettato da esigenze di adeguamento dell’immobile che ormai da decenni ospita la Polizia e che si trova nel centro di Poggibonsi, con ingresso dalla piazza sulla quale si affaccia anche il Teatro Politeama.

Si concretizza così un passaggio da un palazzo storico a una struttura realizzata negli anni Ottanta. Ovvero nel periodo in cui iniziò a svilupparsi a Poggibonsi il cosiddetto quartiere direzionale - la banca, gli studi professionali, le attività commerciali e ricettive, le associazioni di categoria - in una superficie compresa fra le sponde del torrente Staggia e le corsie dell’Autopalio. Sembra quasi una svolta, seppur momentanea, per un corpo di Polizia che da sempre ha avuto il proprio indirizzo nel cuore antico di Poggibonsi.

Il presidio attuale, per il fondamentale ruolo che svolge per la comunità, continua ovviamente a rappresentare in qualsiasi caso un riferimento per la città e per il territorio in materia di sicurezza. Adesso, per le diverse esigenze degli utenti, a cominciare dal rilascio dei passaporti fino ad altre pratiche, sono dunque a disposizione gli spazi di via di Salceto.

Per la precisione (e anche a titolo di informazione di servizio a beneficio degli abitanti della Valdelsa), ora il Commissariato ha la propria ubicazione nello stesso edificio dell’Agenzia delle Entrate – uffici che si sono da poco trasferiti, a loro volta, di appena qualche metro dal numero 51 al 55 – e di fianco alla Guardia di Finanza, che ha invece il Comando della Tenenza di Poggibonsi al 57 di via di Salceto.

Un’attività che di fatto, nonostante gli impegnativi lavori per il trasferimento, non si è mai interrotta da parte del personale del Commissariato, che ha comunque garantito la continuità nelle varie funzioni e naturalmente anche la piena operatività sul territorio grazie all’organico degli agenti in servizio a Poggibonsi per le varie necessità.