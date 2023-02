"La politica economica in mano ai burocrati Biotecnopolo e Mps, il Governo mantenga i patti"

di Pino Di Blasio "Sa qual è l’aspetto più rilevante di questi primi mesi del Governo Meloni? Lo strapotere della burocrazia, una politica economica dettata dalla Ragioneria dello Stato, l’eccessivo peso conquistato dai dirigenti del ministero. La prova che sono i burocrati a creare la burocrazia". Silvio Franceschelli è sul Frecciarossa direzione Roma, per andare al Senato a una seduta della Commissione attività produttive. "Questa settimana ci sono diversi provvedimenti da valutare - racconta - ma non parleremo di superbonus". Come sono stati questi primi mesi da senatore? "Il lavoro in commissione è interessante. Dopo aver affrontato il caso Lukoil a Priolo, questa settimana arriverà il decreto Ilva e la riforma del diritto di proprietà industriale. Sono temi di stretta attualità per il sistema Italia". Non è frustrante essere senatore di minoranza? "Non hai un potere di indirizzo. Ma in commissione riesci a lavorare, l’agibilità politica rimane. Da questo punto di vista è un lavoro che può portare risultati per il territorio". L’indirizzo politico oggi sembra nelle mani della Ragioneria dello Stato. "L’astensionismo è anche frutto del tradimento del voto degli elettori. Basta ricordare la campagna elettorale sulle accise per la benzina da cancellare o sul superbonus che doveva diventare strutturale. Poi vanno in scena giravolte incredibili,...