’La poesia italiana del Novecento’ Quattro incontri

Il Circolo dei Lenti di Siena con la Società Dante Alighieri che metterà a disposizione i suoi locali, presenta ’La Poesia Italiana del Novecento’, quattro conferenze a cura di Paolo Balestri, che si terranno in via Tommaso Pendola 37 alle 17,30. Nella seconda tappa di oggi, attraversando il surrealismo e un periodo di forte incertezza poetica, si entrerà nell’ermetismo con il contributo dei maestri ’pre-ermetici’ dando conto anche dei poeti che non aderirono alla cosiddetta aura ermetica. Mercoledì 12 aprile si esaminerà l’atteggiamento ’antinovecentesco’ del dopoguerra che, attraverso il neorealismo e Officina, giunge alla neoavanguardia caratterizzata da un intenso sperimentalismo. Nell’ultimo incontro, giovedì 27 aprile, si attraverserà la rivoluzione del ’68, il post-68, la ricerca di nuove vie sul linguaggio, fino agli ultimi rappresentanti di fine secolo.