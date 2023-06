La pista sfiora il cimitero Lavori a Piancastagnaio

di Giuseppe Serafini

Proseguono a Piancastagnaio i lavori per la realizzazione del nuovo polo ippico, con la costruzione della pista che dovrà essere a disposizione delle contrade per lo svolgimento del Palio il prossimo 18 agosto. Una corsa contro il tempo, sul filo dei cento giorni previsti per la consegna e l’inizio delle attività correlate alla corsa. Una grande opera costata quasi un milione di euro, che finalmente offre un’area dedicata alla festa pianese, proprio accento alla chiesa della Madonna di San Pietro a cui il Palio è dedicato.

La pista, tra castagni e faggi, potrà contenere duemila persone sistemate negli appositi gradoni realizzati in terra armata e legno. Mentre i lavori della pista proseguono, monta anche la polemica sui social con l’accusa di aver fatto l’opera troppo a ridosso del cimitero comunale, per alcuni quasi un ’sacrilegio’ verso i cari defunti. A Piancastagnaio la presenza del cimitero vicino a strutture pubbliche non è una novità: lo stadio, ristrutturato nel 2019, fino al 1972 confinava con il cimitero comunale. Quando la popolazione si spostò nella parte nuova del paese, diverse abitazioni furono realizzate a ridosso del camposanto. Nella primavera del 1972 le salme furono trasferite nel nuovo e attuale cimitero.

Attualmente l’area ex cimiteriale ospita un parco verde con all’interno strutture sportive con campi e attività ricreative. Il perimetro ex cimiteriale interno non è stato modificato con i vecchi vialetti, le antiche scale in pietra di accesso, il grande cancello di entrata in ferro battuto ancora presente.