La Pinacoteca Nazionale offre mercoledì alle visitatrici l’ingresso gratuito

Dopo l’iniziativa di domenica 5 marzo ’Domenica al Museo’, che vede tutti i musei statali italiani aperti gratuitamente ogni prima domenica del mese, arriva un’ulteriore iniziativa a cura del ministero delle Cultura. Sarà infatti previsto l’ingresso gratuito a tutte le donne per l’intera giornata di mercoledì 8 marzo (dalle 9 alle 19).

La Pinacoteca nazionale di Siena aderisce infatti all’iniziativa con il pensiero rivolto a tutte le lotte per la libertà delle donne e augurando un percorso crescente di emancipazione in ogni settore della società e in ogni parte del mondo.