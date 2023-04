La piazza di Cetona Home page dell’Arma

L’arma dei Carabinieri ha scelto per la sua home page nazionale del sito internet la Piazza di Cetona, dedicando al borgo Toscano un eccezionale visibilità. E’ apparsa così, in modo inaspettato, una splendida foto che ritrae due militari dell’arma che salgono le scale in fondo alla piazza, trasmettendo una visibilità importante. E’ proprio un momento straordinario per questo comune senese che ha inanellato una serie di record per la sua immagine con un’ottima ricaduta in termini turistici. Ancora vivo l’eco delle visite nella piazza storica, nella stessa giornata, dell’emiro del Qatar Hamad bin Kalifa Al-Thani e della moglie Mozah e dei reali AlbertoII del Belgio e Paola Ruffo di Calabria : entrambi hanno abdicato a favore dei rispettivi figli ed entrambi adorano il borgo. Famosa per le sue ville stupende e discrete, arricchita da una piazza suggestiva e vitale, il turismo a Cetona è rifiorito con soggiorni lunghi che hanno conquistato la hit per l’area della valdichiana. "E’ un prestigio per noi che queste due famiglie reali abbiano scelto Cetona. – commenta il primo cittadino di Cetona Roberto Cottini – accade perché c’è un pregio architettonico ed il borgo è autentico e si armonizza con il paesaggio della nostra montagna che genera suggestioni". Del resto la destinazione ha tutti gli ingredienti che il turista cerca: bellezza, storia, cultura in una cornice di un centro storico che racconta, con i suoi abitanti e le sue famiglie, la Toscana vera. Insomma è proprio uno scenario bello che troverà, anche nel prossimo weekend di maggio e nella prossima estate cetonese, elementi di successo. Basta controllare booking ed airbnb per scoprire che la meta è destinata a crescere ancora ed ad attrarre anche molti stranieri per le loro vacanze sotto il sole della Toscana.

Anna Duchini