La ’paura degli affitti’ colpisce Colle: "Ci sono 500 appartamenti vuoti"

Attualmente a Colle sono 500 gli appartamenti sfitti. Il numero arriva da un report dalla Fiaip territoriale (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali). Ulteriore termometro è quello del costo al metro quadro sul mercato colligiano, dove si attestano Borgo Nuovo e Le Grazie le zone più ricercate. "Per quanto riguarda la compravendita il prezzo varia dalle zone – spiega la colligiana Ramona Valceanu, presidente Fiaip del Collegio Interprovinciale di Siena e Arezzo – Il metro quadrato da ristrutturare va dai 700 ai 1350 euro, in buono stato abitabile da 1000 a 1400 euro. Se invece lo stabile è in ottime condizioni, il costo è compreso tra 1400 a 2000 euro, mentre se è nuovo o completamente ristrutturato si va dai 2000 ai 2500 euro. Questo il listino prezzi di Fiaip Monitora usciti a febbraio, ma relativi al 2023. Le zone con i costi più alti e più richieste sono Borgo Nuovo e Le Grazie".

Tornando alle locazioni, qualcuno parla di ‘paura dell’affitto’, dettata non solo dalla diffidenza di non vedere i pagamenti, ma anche per la consapevolezza che le spese di mantenimento potrebbero aumentare nell’affittarlo. "Sono circa 500 gli appartamenti vuoti – afferma Valceanu –. La legge degli affitti 431/98, conosciuta anche come 4 anni più 4 anni non è aggiornata. Il contesto è totalmente cambiato". E ancora: "Nell’attuale legge il locatore non è tutelato. Ad aumentare le difficoltà è la lentezza dei tribunali per gli sfratti – si evidenzia –. Nella migliore delle ipotesi ci vuole un anno e mezzo per liberare un appartamento. La mancata tutela dei proprietari crea una prospettiva negativa. Accade, così, che i proprietari preferiscono locazioni brevi, sostanzialmente quelle turistiche. Questo rende più sereno anche il locatore. Ma non è la strada per sbrogliare queste difficoltà".

Di qui una proposta per trovare una soluzione alla paura di affittare: "Il canone concordato – attesta Valceanu – ci dà la disponibilità di affittare un appartamento nell’immediatezza, può essere una soluzione. Inoltre, consente il pagamento di tasse inferiori, faccio l’esempio della riduzione dell’Imu. Le prospettive sono, quindi, ottime. Quello che manca è la proposta con il supporto delle amministrazioni pubbliche di contratti a canone concordato, come ad esempio i ‘tre anni più due’. Ci sono, in questo caso, come già detto, agevolazioni per entrambe le parti, il proprietario ha varie scontistiche e l’inquilino ha una tariffa più bassa". Infine: "Ci vorrebbero dei sistemi per incentivare questa formula. Potrebbero arrivare dalla parte pubblica".

Lodovico Andreucci