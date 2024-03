La passione di Rompicollo: "Ho preso Donna Rosa. Da tanto sognavo un cavallo da Piazza"

"Quando ho sentito che quella saurina, bella da morire, si chiamava Donna Rosa è stato amore a prima vista. E’ scattata la scintilla", svela Rosanna Bonelli, per tutti Rompicollo. Un vulcano di passione, l’unica fantina donna del Palio moderno che il 16 agosto 1957 corse nell’Aquila su Percina. Ha realizzato un sogno da tanto custodito nel cassetto del cuore: avere un cavallo da Piazza.

Rosanna, dunque amore a prima vista con la saura di 5 anni.

"Da tanto tempo dicevo ’ne prendo uno’, più volte sono andata a vedere qualche cavallo. Ma non ne ho mai fatto di nulla. Quando l’ho vista e ho sentito il nome, Donna Rosa, non ho esitato. ’E’ mia’, ho detto".

La saura è allenata da Francesco Caria, in arte Tremendo.

"E’ un professionista, un ragazzo molto gentile. Aveva montato nell’Aquila, si conosceva già".

Perché parla al plurale?

"Semplice, la cavalla è segnata al Protocollo a nome mio però l’abbiamo presa con i miei figlia, Chiara e Francesco".

Quindi la vedremo anche alle corse?

"Intanto cominciamo con la previsita. Voglio godermi ogni momento di questa bella esperienza. Venerdì 8 sarò alle 12 alla clinica del Ceppo per seguire gli accertamenti. E poi la voglio anche montare..."

Non sarà un po’ troppo?

"(Ride, ndr) La monterò al passo, naturalmente. Mica ci farò le corse. Allo stesso modo nel quale monto in groppa al mio Gioiello. Com’è è successo quando è venuta la troupe di Rai 3 del programma ’Le Ragazze’ a riprendermi a casa".

Donna Rosa da dove arriva?

"Da un allevamento in Sardegna, ha fatto per adesso qualche corsa. Per quanto riguarda le parentele, diciamo che è ’biscugina’ di Violenta da Clodia".

Rompicollo sarà dunque anche a Mociano e Monticiano?

"Mi accompagnerà Chiara, perché alla mia tenera età non guido più la macchina".

Ma lo spirito e la passione non mancano.

"Cucino, l’altro giorno avevo dieci persone a pranzo. E poi quando sono a cavallo non sento più neppure il mal di schiena, sto proprio bene. L’anno scorso a luglio ero alle prove di notte quando debuttò per le prove di notte Selvaggia (Pianetti Lotteringhi della Stufa, ndr). A maggior ragione ci tornerò quest’anno".

Laura Valdesi