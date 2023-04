La Pasqua è luce Un momento per guardarsi dentro

di Augusto Paolo Lojudice*

La Settimana Santa è certamente un momento per ripensarsi, per guardarsi dentro, per rimettere ordine nella propria vita, nei propri pensieri, nel proprio cuore. La passione di Gesù è il concentrato delle passioni del mondo, che, come dice San Paolo, "geme e soffre nelle doglie del parto", ma che deve trovare e può trovare il senso di questa sofferenza guardando proprio a quel percorso, a quei giorni, a quei momenti così forti, soprattutto per l’umanità di Gesù. La Pasqua è luce, è vita, ma in particolare è e deve essere speranza, che non deve mai mancare in noi, nelle nostre famiglie, nel nostro quotidiano, nel nostro oggi, perché ognuno di noi è preso e afflitto dalle proprie situazioni.