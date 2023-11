La partita dei rifiuti. Blocco della 6Card, ora occhi puntati sulla differenziata

La partita vera si giocherà su due indicatori: il dato della raccolta differenziata, la quantità di rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti. Da questi due dati si capirà se la mossa del Comune di Siena di sospendere l’utilizzo della 6Card, oltre a eliminare l’utilizzo delle scomode aperture a leva, avrà sortito concreti effetti positivi. Sei Toscana per il momento non rilascia commenti ufficiali, anche se si trova di fronte per la prima volta un Comune capoluogo che di fatto compie una marcia indietro lungo l’ipotetica strada della tariffazione puntuale.

Nei giorni scorsi ovviamente il tema era stato affrontato, anche perché sta a Sei mettere in atto operativamente la decisione di Palazzo pubblico, che l’assessore Barbara Magi ha sintetizzato con la necessità di "migliorare il decoro urbano e facilitare il conferimento per i cittadini". Da lì lo stop a un percorso che era stato avviato durante lo scorso mandato amministrativo. Sul piatto della bilancia ci sono da una parte l’insoddisfazione dei cittadini (e dell’amministrazione) soprattutto per il sistema che regola l’indifferenziato, dall’altro i numeri che hanno registrato un balzo in alto della raccolta differenziata, ora giunta al 62 per cento, e i recenti dati di Cittadinanzattiva che confermano Siena come capoluogo con la Tari più bassa in Toscana, a 220 euro.

Sullo sfondo, ma nemmeno tanto, la previsione al 2025 della sostituzione dei cassonetti dell’indifferenziato con altri di più semplice utilizzo e non a rischio continuo di inceppamento. Se quella è la prospettiva, è la posizione di Magi, Siena non può aspettare un anno e mezzo per affrontare il problema.

Il rischio è che non sia disincentivato, come adesso, il conferimento di grandi sacchi nell’indifferenziato evitando di dividere i rifiuti (anche sequalcuno aggira già ora il sistema). Semmai resta il dubbio su cosa cambierà ai fini pratici per quei cassonetti che non hanno la pedaliera ma solo la leva per l’apertura.

C’è poi la questione dei tanti, troppi sacchi lasciati lungo le strade. In molti casi si potrebbe trattare di persone che nemmeno hanno attivato la 6 Card (circa un dieci per cento del totale), in altri di chi semplicemente non rispetta le norme basilari della convivenza civile o molla lì il sacchetto trovando il cassonetto di plastica-vetro pieno o quello dell’indifferenza bloccato. Cambierà questo con la scelta di Palazzo pubblico?

A plaudire all’iniziativa è per esempio Forza Italia-Udc, con una nota di Lorenza Bondi e Marco Falorni: "Ad agosto lanciammo una riflessione sull’inutilità della 6card, che allo stato non serve a determinare in maniera puntuale il rapporto diretto sul quantitativo di differenziata fatta da ciascuna famiglia, ma solo l’apertura dei singoli cassonetti. Se a questo si aggiungono i frequenti malfunzionamenti e la poca igiene nelle modalità di conferimento, la riflessione sulla eliminazione delle tessere era la logica conseguenza".

Da domani si cambia, anche se potrebbe continuare a servire la tessera per alcuni giorni.

Orlando Pacchiani