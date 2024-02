La particolare interpretazione di Loli Piccolomini

Pietro Loli Piccolomini per la carriera del 16 agosto 1902 ci offre una particolare interpretazione con spunti che potrebbero essere di questo 2024: la Vittoria si offre in una posa languida e di sicuro effetto. Intorno troviamo una accurata ricostruzione fra il solenne, il barocco e la consueta epicità tutta senese, fra colonne e intarsi, fra quadri e minimi dettagli che ci offrono un quadro completo, fra l’onirico e il solenne. Opera di indubbio valore, tolti i consueti elementi più retorici, questa di Piccolomini ci rappresenta il segno dei tempi, di un primo novecento alla senese, con riferimenti alla pittura del momento. Interessante la rappresentazione dell’Assunta nella parte superiore del cencio: una dimostrazione del livello raggiunto non solo dall’autore ma da tutta la scuola senese dell’epoca, che molto dipendeva dalle stanze dell’Istituto d’Arte, che condizionava il microcosmo che ruotava attorno al palio. In basso gli stemmi comunali ‘necessari’, ma sempre risolti con sicura e libera mano. Drappellone oggi visibile nella sala delle vittorie della Contrada della Tartuca, a perenne memoria della corsa vittoriosa del Baio e di Scansino con il capitano Scipione Bartalini.

Massimo Biliorsi