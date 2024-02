La ’Palla al centro’ di Renzi: "Inizia il secondo tempo"

Italia Viva scende in campo in vista delle elezioni amministrative ed Europee. Matteo Renzi sarà a Siena per presentare il suo ultimo libro ’Palla al Centro’, appuntamento all’Hotel Continental domenica 11 alle ore 11. Poi toccherà all’organismo dirigente del partito definire le linee di indirizzo e programmatiche in vista dell’election day. La riunione della cabina di regia di Italia Viva Siena è convocata per sabato 17 febbraio alle 9,30. Sarà il parlamentino provinciale a definire intese, alleanze e posizionamenti in vista del turno amministrativo, così come previsto dallo Statuto nazionale. Si tratterà di definire le linee di indirizzo politico e programmatico che consentiranno poi di dare la linea nei Comuni della provincia chiamati al voto.

Oltre al presidente provinciale Paolo Cucini, fanno parte della cabina di regia altri 26 membri tra cui i dirigenti regionali e locali. In testa Stefano Scaramelli, vicepresidente del consiglio regionale e capogruppo in Regione. "Sabato prossimo parleremo di elezioni europee e amministrative, ma prima vorrei evidenziare - fa notare Scaramelli - che Matteo Renzi ha scelto di tornare a Siena e di inserire la città nella prima settimana di lancio del libro. Renzi è innamorato della città, ha un legame forte con me e con i dirigenti senesi di Italia viva. Matteo darà il fischio d’inizio del secondo tempo della politica; un’iniziativa al Continental che durerà 45 minuti nel corso della quale il presidente di Italia viva mostrerà le differenze tra la politica e gli influencer, tra le azioni concrete di governo e le mosse populiste condizionate solo dai likes sui social e non a risolvere i problemi. Non lesinerà le critiche al governo Meloni per le incoerenze rispetto agli annunci elettorali e le inconcludenze delle sue azioni. Ma prenderà anche le distanze da una sinistra che strizza l’occhio al populismo, senza accorgersi che il fascino del M5Stelle porterebbe a abbracci mortali".

Dopo lo show di Renzi, Scaramelli passa alle elezioni comunali, dando quasi per scontato che non ci saranno candidati senesi di Iv alle Europee. "Le decisioni e gli indirizzi sul voto spettano all’organismo provinciale di Italia viva. Sarà interessante ascoltare i dirigenti locali, valutare l’operato dei sindaci uscenti laddove sarà possibile costruire intese. In alcuni Comuni, me ne vengono in mente 3 o 4, potremmo pensare anche a candidature autonome vicine alle nostre idee. Mi viene in mente Piero Pii a Colle Val d’Elsa e a un altro candidato sull’Amiata. Naturale che il voto a Poggibonsi - conclude Scaramelli - sarà il test più complesso".

P.D.B.