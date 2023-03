La pagina delle emozioni Raccontiamo insieme a voi i momenti clou della vita

La gioia immensa della nascita di un bambino, la felicità per il conseguimento della laurea dei propri figli, dire sì all’anima gemella, l’orgoglio di una lunga esistenza percorsa insieme, riuscendo ad affrontare e a superare gli inevitabili marosi ai quali la vita di coppia ci espone: sono questi i punti fermi della nostra memoria, quelli che ci emozionano come altri invece non riescono a fare, che ci spingono a fermarci un attimo per ricordare chi ci è più caro, chi ha reso indimenticabili i momenti vissuti insieme, chi è indispensabile per raccontare chi siamo.

Basta talvolta una foto, finita nelle nostre mani per caso, per far riafforare la gioia e la felicità provate quella volta lì, proprio quella immortalata in quell’immagine, magari facendoci provare anche la morsa di un pizzico di nostalgia.

Ora La Nazione vuole condividere con i propri lettori quei momenti e vuole farlo pubblicando sul giornale le foto che vorrete mandarci. Per questo vi invitiamo ad inviarcele insieme a un messaggio per raccontare insieme l’arrivo di un bambino, un compleanno speciale, i traguardi scolastici raggiunti dai vostri figli, il vostro fatidico sì e gli anniversari di nozze.

Ma non solo. Perché può essere indimenticabile e insostituibile anche un incontro organizzato dopo anni di lontananza con i vecchi compagni di scuola o con gli amici della squadra di calcio, ai quali ci legano quelle partite giocate su campetti improvvisati, quelli sì da dimenticare.

E la memoria da conservare con cura e affetto è importante anche per rendere omaggio ai nostri cari che ci hanno lasciato. Nella nostra pagina speciale ci sarà spazio anche per ricordare quanto hanno contato per noi, il segno che hanno lasciato nelle nostre vite e per raccontare chi sono stati fino a quando ci sono rimasti accanto.