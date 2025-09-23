La pagella dello sport. Siena al 40° posto. Tanti praticanti pochi investimenti

La provincia di Siena è al 40° posto nella classifica della ‘Qualità della vita’, pubblicata ieri dal Sole 24 ore, che immortala l’indice di sportività dei territori italiani, ovvero la voglia di fare sport (numero dei tesserati e risultati sportivi), le dotazioni strutturali, la pratica di sport di squadra e individali, ma anche la presenza di società, il rapporto con la cultura e l’economia. Ebbene siamo nella prima metà classifica (107 le province), ma è un bicchiere ’non proprio pieno’: se nel 2024 eravamo al 45° posto, nel 2020 era il 27°. E alcuni indicatori meritano una riflessione: di fronte alla tanta voglia di fare sport (società amatoriali e dilettantistiche), gli investimenti sullo sport lasciano a desiderare.

La classifica - con Trento al primo posto, Firenze al secondo e Milano al terzo – poggia sull’indice di sportività (che misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale) calcolato su 36 indicatori suddivisi in 4 categorie: Struttura sportiva, Sport di squadra, Sport individuali, Sport e società. Per ogni indicatore e categoria viene elaborata la classifica delle 107 province italiane, che fa riferimento all’ultima stagione sportiva.

Ed ecco nel dettaglio la pagella senese. Nella prima categoria, denominata ’struttura sportiva’, ovvero l’organizzazione del sistema sportivo locale, siamo 29esimi, grazie soprattutto all’11° posto conquistato dall’attrattività degli eventi sportivi nazionali e internazionali; 48° posto per numero di atleti tesserati in Federazioni Coni;ma al 95° posto per investimenti, ovvero finanziamenti (pubblici e privati) di progetti Pnrr.

La seconda categoria è quella che immortala lo ’sport di squadra’ e ci porta al 44° posto: i risultati migliori vengono dal calcio dilettantistico (19° posto) e dal basket (31°); i numeri degli altri sport di squadra (tra cui rugby, baseball, hockey e pallanuoto) ci vedono all’81° posto; il volley è da 42° e il calcio professionistico da 44°.

Dagli sport di squadra a quelli ’individiali’, a sorpresa, la situazione è migliore, con il 33° posto della graduatoria di categoria: si va dall’11° posto dei motori (auto e moto) al 94° degli sport dell’acqua, intesi come canottaggio, vela; non il nuoto che invece è da 16° posto; il tennis - forse con effetto Sinner sui giovani - è da 18° posto assoluto; per numeri di società e atleti il ciclismo sale al 29° posto.

Infine la categoria che dà voti alle relazioni dello sport con l’economia (imprese, turismo, media) e la realtà sociale (bambini, donne, amatori), ci piazza al 34° posto: siamo 12esimi per numero di sportivi amatori, iscritti a società non professionistiche; il 24° posto è legato alla formazione per lo sport, ovvero ad esempio l’attivazione di master universitari; 26° posto per impianti ed eventi per il turismo sportivo; lo sport femminile guadagna il 30° posto; da seconda metà della classifica (65° posto) il numero delle imprese (economiche), attività che fanno sport, fra addetti e fiere; 57° posto per numero e risultati sportivi di bambini e scuole.

Paola Tomassoni