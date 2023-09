La nuova vita di Fonte Gaia. Cantiere-scuola in Piazza per il recupero dell’opera

Nuova vita per Fonte Gaia: è tutto pronto per il restauro della Fonte in Piazza del Campo. Il progetto, che verrà eseguito dalla Scuola Edile di Siena con i contributi della Fondazione Mps, del Comune di Siena e la partecipazione di imprese e cittadini, regala all’opera di Tito Sarrocchi un doveroso recupero. "Si tratta di uno dei luoghi simboli della città, un monumento che arricchisce il valore storico-artistico di tutta Piazza del Campo – spiega il vicesindaco Michele Capitani –. La Fonte Gaia appartiene a tutta la nostra comunità. Il restauro, che vedrà coinvolta la Fonte, permetterà nel suo allestimento di essere vissuto e compreso da cittadini e visitatori, nel rispetto dell’ambiente circostante e in sintonia con la storia di Siena".

Il nuovo ‘cantiere-scuola’ partirà ad ottobre, e dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno sotto la guida di Stefano Landi, docente esperto restauratore. "Il restauro è sostenuto dalla consapevolezza di promuovere una più matura fruizione dei beni comuni – spiega il presidente della Scuola Edile di Siena Giannetto Marchettini –. L’immenso patrimonio storico-artistico rappresenta una ricchezza della comunità: preservarlo è condizione imprescindibile". I lavori sono da inquadrarsi nel progetto ‘Il Campo, L’Acqua e la sua Fonte: Restauro della Fonte Gaia di Tito Sarrocchi’ presentato dalla Scuola Edile di Siena sull’avviso pubblico "Let’s Art" della Fondazione Mps.

"Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara la vicepresidente della Fondazione Monica Barbafiera –, di accompagnare le realtà culturali in un nuovo percorso che consenta la partecipazione alla vita del territorio e alla valorizzazione di luoghi e monumenti simbolo di Siena, come la Fonte Gaia". Per l’intero lavoro di pulizia e ripristino occorreranno 60mila euro, in parte finanziati dal contributo erogato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena e del Comune di Siena. Inoltre, è stata attivata una campagna di fundraising, saranno quindi anche le imprese e i cittadini a poter diventare co-protagonisti del restauro tramite i loro contributi ed aggiungersi ai già numerosi sponsor dell’iniziativa.

La storia si ripete: nel 18571858 fu istituito un comitato con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini senesi ad una sottoscrizione pubblica per la realizzazione di una di una copia della Fonte realizzata da Jacopo della Quercia. "Oggi, come allora, l’appello rivolto alla città ha suscitato l’impegno civico di imprese, enti e cittadini" commenta il direttore della Scuola Edile di Siena Stefano Cerretani.

Eleonora Rosi