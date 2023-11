La nuova vita della Pinacoteca. Hemery e un biennio di rilancio

Si può affermare che Axel Hemery abbia riportato la Pinacoteca Nazionale di Siena a casa, (ri)affermando il valore di un immenso scrigno di tesori, nascosto per tanto tempo all’attenzione internazionale. Il suo arrivo alla direzione di questo patrimonio artistico, ma anche storico e culturale, è stato semplicemente dirompente. La foto di Augusto Mattioli ci mostra un professionista non soltanto serio e preparato, ma che ha compreso subito il meccanismo in cui la Pinacoteca si ’avvolgeva’ su se stessa, senza mostrare la sostanza che animano quelle gloriose stanze. Era il gennaio del 2022 quando arrivò la nomina.

Si poteva ipotizzare, visto il voluminoso curriculum, anche una nuova efficiente ristrutturazione di molte sale, il concepire il museo come luogo vivo, tecnologicamente al passo con i tempi. Così è stato, ma Hemery è andato ben oltre. Ha riportato innanzitutto la Pinacoteca fra i senesi, l’ha fatta riscoprire ai discendenti di qui maestri fondo oro che qui testimoniano un glorioso passato. E perché non far nascere un altrettanto radioso futuro? Basta guardare adesso la facciata di palazzo Buonsignori per comprendere il lavoro, anche veloce come tempi, di valorizzazione di questa struttura, non più destinata a se stessa, ma a tutta l’umanità che aveva tolto dalla circuitazione senese questo spazio di grandissimo peso artistico.

Probabilmente ogni spiegazione scientifica porta ad una considerazione semplice ed immediata: si tratta di mettere lo specialista giusto al posto giusto, senza farsi guidare da altre logiche, talvolta quasi perverse. Siena ha questa impellente necessità: costruire una rete culturale dove chi dirige è padrone di quella materia. Insomma, senza nessun idraulico che diventa muratore, senza nessun elettricista che fa il mestiere del falegname. Credo che compito degli amministratori sia un sentito ricollocamento di persone giuste al posto giusto. Senza seguire logiche di cortile. Tutto qui.

La soluzione è sempre nelle scelte di uomini. Perché sono gli uomini che cambiano la storia. Potremmo fare un lungo elenco di partecipate e di altre istituzioni che dovrebbero seguire la logica che ha permesso ad Hemery di far rinascere questo glorioso spazio museale. Intanto, ogni mattina, gli inservienti della Pinacoteca mettono a lustro anche il celebre scalino esterno. Così è tornato ad essere uno spazio vivo e frequentato, soprattutto dagli anziani della via. Anche questa è bellezza.

Massimo Biliorsi