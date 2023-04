La nuova pista ’green’ per il palio, un milione per l’anello nel bosco

Nascerà a Piancastagnaio la pista ’green’ che ospiterà quest’ anno per la prima volta la quarantaquattresima edizione del Palio delle contrade in onore della Madonna di San Pietro. ’Green’ perché sarà realizzata in uno dei luoghi più significativi del paese ed è inserita nella cornice naturale del bosco Amiatino. Da diversi giorni sono iniziati i lavori di sbancamento seguiti da Marco Vichi, geometra del comune di Piancastagnaio. Costo dell’opera un milione di euro, tempi per la sua realizzazione cento giorni. Il progetto presentato alle contrade di Castello, Coro, Borgo e Voltaia assieme al rettore del magistrato Paolo Bruni e al vice sindaco Franco Capocchi, sembra aver registrato apprezzamento. Anche perché le contrade potrebbero essere chiamate alla gestione della pista; e ciò prospetterebbe la possibilità di un utilizzo della stessa durante tutto l’anno. Oltre al Palio, per lo svolgimento di prove, corse e raduni ippici. L’anello della corsa è di 309 metri, con al centro un’area verde dove verrà realizzato un pavimento per le attività legate alla manifestazione prima della corsa da parte delle comparse e sbandieratori dei vari gruppi e cortei storici. Sarà un anfiteatro verde in cui verrà costruito un gradone, con circa 2mila posti a sedere. Gli esterni verranno completamente realizzati in legno, per armonizzarli al sito boschivo naturale mentre la pista sarà fatta usando il lapillo rosso di Valentano e sarà realizzata dalla ditta Franco Trapassi, massimo esperto nel settore, realizzatore di celebri piste a partire da quella di Piazza a Siena.

Cento giorni come detto ed è una corsa contro il tempo anche se la certezza del Palio il prossimo 18 agosto, accanto al Santuario della Madonna di San Pietro, sembra essere ormai consolidata. Anche il dottor Marco Vichi ha sentenziato: "Il Palio si correrà nella nuova pista".

Giuseppe Serafini