La notte si tinge di giallo a Colle Evento clou lo show di Impastato

Cinquantacinque artisti diversi, concerti, discoteca e un ospite speciale come Gianluca Impastato con il suo spettacolo "30 anni fotomodello". Il tutto distribuito in piazze e vie di Colle di Val D’Elsa, sabato 9 settembre dalle 15 fino a tarda serata. Ecco "La Notte Gialla", con un pieno di arte, musica, sport, spettacoli di strada, eventi culturali e tanto altro. Snodo centrale sarà Piazza Arnolfo dove, dalle 16 in poi, ci sarà una ricca scaletta con Prova lo Sport, ovvero, riflettori puntati sulle tante realtà sportive che animano Colle, Aperigiallo, vari dj set tutti da ballare, premiazioni sportive, alle 22,15 lo show di Gianluca Impastato. Piazza Bartolomeo Scala diventa un palco destinato alle esibizioni live. Lo spazio Mars (Banca Rossa) sfoggerà il suo abito in stile street-culture in uno spettacolo all’insegna delle arti urbane e della musica dal ritmo vivace. Piazza Unità dei Popoli ospiterà uno spazio interamente dedicato al divertimento dei più piccoli e alla scoperta della musica live.

L’Area Boschi conterrà un insieme variegato di spettacoli ed esposizioni, con musica dal vivo, fotografia e arte circense. Conosciuta anche come Arringo, Via Garibaldi diventa un palco dove esibire il talento artistico e l’artigianato della comunità. Mentre via Roma si trasforma nell’Arena Show con i migliori artisti di strada. Via Usimbardi sarà animata dalla collaborazione con la libreria locale. Il proprietario Dario e l’aiutante Ginco leggeranno al loro giovane pubblico i più divertenti libri per l’infanzia. Via delle Casette torna ad ospitare lo storyboard, un’installazione che, come una macchina del tempo, permetterà di ripercorrere passo dopo passo la storia della festa più gialla di Colle.

Immancabile l’appuntamento con la piazza dedicata al mondo della danza. Piazza Sant’Agostino si animerà a partire dal pomeriggio con le esibizioni delle scuole di ballo, per poi riempirsi con spettacoli serali e il ritorno della pista latinoamericana. Dal primo pomeriggio, le bancarelle del Mercatino Giallo invaderanno le vie di Colle Bassa, che costituisce sin dalla prima edizione il punto di connessione perfetto tra le varie anime della città. Al Sonar, dall’1 alle 4, after-show ad ingresso gratuito con alcuni dei migliori DJ valdelsani. Dalle 17 prima edizione della corsa podistica in collaborazione con Asd Le Ancelle e Revolution Runners. Prima volta anche per il raduno del Vespa Club. A cura dell’associazione La Scossa con il sostegno di Comune e Chianti Banca.

Fabrizio Calabrese