La notte delle bandiere Tanti bambini in piazza "La nuova pista segnerà la storia del nostro paese"

di Giuseppe Serafini

La notte delle bandiere segna una nuova storia per il futuro del Palio di Piancastagnaio: si è accesa di tanti colori nella magica piazza Matteotti dando ufficialmente il via ai giorni delle manifestazioni di popolo che avranno il loro culmine il prossimo 18 agosto con la carriera che si disputerà tra le quattro contrade di Castello, Coro, Borgo, Voltaia. Una nuova storia come detto in quanto la corsa verrà trasferita dalla pista dello stadio comunale al nuovo parco tematico della Madonna di San Pietro in cui è stato realizzato il nuovo centro ippico con la nuova pista per la corsa del Palio e le altre attività sociali del paese. E mentre fervono gli ultimi lavori in attesa dell’inaugurazione prevista sabato 12 agosto alle 17.30 abbiamo raccolte alcune impressioni a caldo, a partire dal rettore del Magistrato Paolo Bruni. "Una scelta visionaria che ha visto l’impegno da parte dell’amministrazione comunale con il sindaco Luigi Vagaggini che l’ha fortemente voluta anche superando certe critiche di chi non la voleva e credo che all’ atto pratico una volta completamente finita sarà una bellissima opera per il paese". Leonardo Angelini ha commentato: "Sono andato a vederla e sinceramente anche se non mi intendo di cavalli è un’opera molto bella. Credo che sarà un bellissimo Palio doppiamente vincente per la Contrada baciata dalla fortuna che appunto sarà vittoriosa nella nuova pista". Aspettiamo di vedere le prime prove e il "comportamento dei cavalli nella nuova pista – ha detto Mauro Begani – per il resto non c’è dubbio che la nuova pista è tutta un’altra cosa e il Palio è sempre una manifestazione unica e singolare anche nella novità". Credo che finalmente il nostro Palio "avrà una sua ’casa’ dove le contrade potranno durante l’ anno esprimersi al meglio aldilà della corsa del 18 agosto – ha detto Luca Furzi – sono molto felice e orgoglioso di questa scelta fatta in paese". Tanta attesa ormai per il Palio e per l’inaugurazione del nuovo parco tematico Madonna di San Pietro il 12 agosto.