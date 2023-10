La ’Notte dei Santi’. Musica, preghiera e racconti dalle missioni

Il 31 ottobre dalle 19,45 a Siena la seconda edizione della ’Notte dei Santi’. L’evento è promosso dalla Pastorale giovanile, Pastorale dei Migranti, il servizio per la cooperazione missionaria e la Caritas dell’Arcidiocesi. Musica e preghiera, con le testimonianze delle esperienze missionarie che tanti giovani hanno vissuto nella scorsa estate in particolare in Brasile, Madagascar e in Italia. Porteranno la loro testimonianza anche i giovani della Metropolia di Siena più la Diocesi di Fiesole che quest’estate hanno partecipato in quasi 500 alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona.