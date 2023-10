La Notte dei Santi. Musica e preghiera al palazzetto del Costone

Oggi dalle 19.45 la seconda edizione della ’Notte dei Santi’, promossa da Pastorale Giovanile, Pastorale dei Migranti e Caritas dell’Arcidiocesi. Un’esperienza di musica e preghiera, con le testimonianze delle esperienze missionarie che tanti giovani hanno vissuto in Brasile, Madagascar e in Italia; tra loro anche un ragazzo pakistani accolti dalla Caritas di Siena. Il pellegrinaggio aprirà la serata: alle 20 prenderà il via il Rosario Missionario dal Centro Pastorale Diocesano di Montarioso, fino al Palazzetto del Costone dove proseguirà la festa e alle 23 si terrà la Celebrazione Eucaristica presieduta Cardinale Augusto Paolo Lojudice.