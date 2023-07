La musica inonda il cuore delle Crete

Torna ‘Asciano suono festival’, che da oggi a sabato propone sei giorni interamente dedicati al concetto di suono, all’ascolto e alla natura, inseriti nella straordinaria cornice delle Crete Senesi. Direzione artistica affidata a Cesare Picco. In apertura, oggi alle 19 in piazza Garibaldi, la Banda filarmonica Verdi di Asciano e alle 21.30 nella chiesa di San Francesco il coro della cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini diretto da Lorenzo Donati. Il programma proseguirà con appuntamenti quotidiani fino a domenica, quando alle 18 si aprirà l’evento straordinario ’Tramonto all’anfiteatro delle Crete’, con l’inaugurazione della location immersa nel paesaggio senese e il concerto ‘Piano tribute to Ennio Morricone’. Le meravigliose musiche del maestro, al quale è legato un pezzo importante della cinematografia mondiale, prenderanno vita in una serata unica, con il programma musicale eseguito proprio all’ora del tramonto.