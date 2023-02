La Municipale lancia ’Segnala-Te’ E’ il sito per notizie e problemi

Un canale di comunicazione più semplice, immediato e a disposizione dei cittadini per segnalare problemi o criticità nel comune, ma anche per dare all’utenza informazioni relative alla viabilità in maniera tempestiva e puntuale. Questi gli scopi con cui nasce il nuovo sito internet della Polizia Municipale di Sinalunga, nato grazie a un lavoro di squadra e una collaborazione sempre più stretta e attiva tra Comune e Municipale. ’Segnala-Te’ è infatti il nuovo sito internet della Municipale, che sarà presto online e a disposizione dei cittadini per renderli parte attiva dell’amministrazione segnalando problemi nella manutenzione e cura del patrimonio pubblico, rispetto delle norme e dei regolamenti. Questo nuovo strumento, che vuole abbattere le distanze tra cittadini, polizia municipale e amministrazione, migliora la comunicazione dell’ente e fa collaborare in maniera responsabile i cittadini con l’amministrazione comunale e svilire così l’utilizzo dei gruppi social come mezzo di segnalazione delle problematiche. Attraverso un form sul sito, il cittadino può segnale la problematica, la Municipale raccoglierà l’istanza che la inoltrerà all’amministrazione che provvederà alla valutazione. Dall’altro canto, la Municipale pubblicherà in maniera tempestivo le informazioni sulla viabilità.