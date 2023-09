La Multiutility tra politica e finanza. Macrì lancia la volata per la Regione

L’unico dubbio è legato al saluto del sindaco Nicoletta Fabio. E’ previsto nella locandina del convegno, ma visto che l’appuntamento ha preso una piega nettamente politica, targata Fratelli d’Italia, e visto anche l’inacidirsi dei rapporti tra Siena e Arezzo per la stazione dell’Alta velocità, ieri sera il sindaco di Siena era titubante sulla sua partecipazione. Stasera a Palazzo Patrizi, con il presidente di Estra Francesco Macrì come regista, andrà in scena il convegno sulla Multiutility toscana, alla luce anche delle fughe in avanti che ha cercato di imprimere al progetto l’ad di Alia Alberto Irace. E soprattutto in scia al nuovo ruolo che Macrì ricopre in Toscana, plenipotenziario sull’economia della presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Il prologo sarà politico, con gli interventi del capogruppo FdI in consiglio regionale, Francesco Torselli, e dell’onorevole Francesco Michelotti. Poi parleranno i tecnici, il presidente di Estra Francesco Macrì e Alberto Irace. A moderare l’incontro sarà l’assessore alle partecipate Enrico Tucci, che ha già etichettato l’appuntamento come "l’ultima possibilità per Siena di salire sul treno in corsa della holding". La presenza dei sindaci di Arezzo e Pistoia, Alessandro Ghinelli e Alessandro Tomasi, evidenzia la natura politico elettorale dell’evento.