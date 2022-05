La movida nel nome di Harry Potter

di Fabrizio Calabrese

Ecco una spinta in più alla movida poggibonsese che riacquista uno spazio di aggregazione e di incontro dedicato al magico mondo di Harry Potter. Ebbene si. Perché si tratta del locale con offerta culinaria, bar e ristorante, che riaprirà a breve legato al cinema-teatro Politeama di Poggibonsi. E il tema trainante di un esercizio simile non poteva che essere legato ad uno dei personaggi più noti che hanno fatto la fortuna del grande schermo. Ad avere questa idea sono stati Federico Gallo e la moglie Alessandra Grassi. Insieme saranno i nuovi gestori del locale che prenderà il nome di ‘Passaporta, la cui apertura ufficiale è prevista entro fine giugno. Il centro storico del capoluogo valdelsano vede riaccendere le luci di un locale che con altre gestioni è stato in attività per molti anni, da quando esiste il nuovo Politeama. Qualche tempo fa ha chiuso i battenti e adesso finalmente le saracinesche tornano su e sarà nuova linfa anche per l’economia locale. Non solo. Con l’idea di dedicare lo spazio ai contenuti della saga di Harry Potter, Poggibonsi e il Politeama si presentano come il primo polo fantasy della Toscana. Questa è l’idea che lega la Fondazione Elsa e i nuovi gestori del locale ‘Passaporta’ che prenderà tra poche settimane il posto del vecchio "Politeama Café" con, appunto, una originale e nuova veste tutta improntata al mondo fantasy. "Firmato il precontratto – spiega una nota della Fondazione Elsa - Federico Gallo e Alessandra Grassi si apprestano ad iniziare la nuova avventura". I due coniugi sono già titolari del The Wall, un pub di Pistoia specializzato in cibi di film fantasy, e hanno collaborato con il cinema Politeama in passato per le due edizioni dell’"Harry Potter Tribute". La prima nel 2018, quando ci fu la cena a tema Harry Potter, in occasione dell’uscita del film "Animali fantastici - I crimini di Grindelwald". Fu un gran successo. Federico Gallo e Alessandra Grassi porteranno la loro esperienza a Poggibonsi, dove "uno degli obiettivi – sottolinenano – sarà quello di creare un forte appeal attraendo pubblico non solo valdelsano, ma anche senese, fiorentino e toscano in generale, attraverso una proposta che integri cibo e bevande di qualità con eventi e film ispirati al fantasy". Il nome Passaporta non è casuale, ma rimanda al mondo magico di Harry Potter dove il passaporta è un oggetto stregato che trasporta chi lo tocca in un altro luogo.