La mostra ’Sòna sòna campanella’, passione e colori nell’Entrone

Ritagliatevi dieci minuti dalla vostra giornata per andare a vedere, nel Cortile del Podestà, la mostra ’Sòna sòna campanella’, organizzata dal Comitato Amici del Palio, con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale, dove sono esposti i tanti lavori ideati e realizzati dagli alunni delle scuole senesi. Fatelo perché questa volta i bambini, e quindi insegnanti e tutti gli appartenenti al Comitato, si sono davvero superati per stile, inventiva e passione. E non era semplice visto il livello già precedentemente raggiunto. Il filo rosso che unisce questa trovata o ritrovata appartenenza sono quest’anno gli stemmi, i colori, la topografia rionale.

I bambini accendono il Cortile di colori, perfino dei braccialetti che si illuminano, nel segno di una sentita voglia di mostrare a tutti questa originale suddivisione, che poi scatena in positivo una unica matrice, la città. La sempre rinnovata ’faziosa armonia’. E il Comitato Amici del Palio ci rammenta che quest’anno tutto sarà devoluto a Casa Rosmarino, per ricordare Simone Vanni, ma anche tutta l’associazione Le Bollicine e il suo quotidiano lavoro.

Il ricavato servirà per l’installazione di un ascensore per poter accedere direttamente all’appartamento. Significativo poi che una parte di questa variopinta esposizione è dedicata agli studi di Laerte Mulinacci, a quella collaborazione che era in atto proprio con il Comitato.

"Un ringraziamento particolare – tengono a sottolineare questo passaggio con in testa il presidente Emiliano Muzzi – va all’amministrazione comunale per averci fornito la brochure della mostra, curata per la parte grafica dal nostro Guido Bellini". ’Sòna sòna campanella’ resterà aperta fino a questa domenica, con orario dalle 9 alle 17.

Massimo Biliorsi