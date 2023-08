'La Monarchia' regna a Siena sul palco di Chiusdino - Rassegna musicale promuove talento giovani musicisti toscani

Due sono i nuovi appuntamenti in programma per ChiusdinEstArte, la rassegna musicale realizzata con il contributo del Comune di Chiusdino, del Consiglio regionale toscano e con la collaborazione dell’associazione MusicH - Laboratori musicali aps, il cui scopo è quello di promuovere il talento dei giovani musicisti toscani. Stasera alle 22 giardini pubblici di Chiusdino il rock de ’La Monarchia’, band di Poggibonsi nata nel 2012 composta da Giulio Barlucchi, Matteo Frullano, Lapo Nencini, Gianmatteo Nasca e Lorenzo Falorni. Si passerà dal rock al funky con il gruppo Wind Blast, in concerto lunedì alle 21,30 sempre a Chiusdino. "Il bello di ChiusdinEstArte - dice Francesco Vichi, uno dei curatori della rassegna musicale - è che ogni evento propone repertori nuovi e stimolanti".