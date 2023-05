La Misericordia e i giovani E’ attivo Staggia Studios grazie al progetto Gio-Care

Aggregazione giovanile, apertura alla cittadinanza e momenti da dividere all’interno della nuova sede della Misericordia di Staggia Senese. E’ attivo infatti Staggia Studios, un piccolo studio di registrazione negli ambienti della Misericordia in via Romana. E’ stata realizzata, la sala, grazie al progetto Gio-Care. Una denominazione che rimanda a una idea di prendersi cura dei giovani, sulla base di quanto promosso dalla Confraternita di Misericordia di Poggibonsi e finanziato, nel 2019, dall’avviso pubblico della Regione Toscana per la concessione a soggetti del Terzo Settore di contributi in ambito sociale. Staggia Studios è il nome dello spazio nato per coinvolgere adolescenti e giovani in un percorso di protagonismo capace di offrire maggiori opportunità per acquisire competenze tecniche, avvicinando le nuove generazioni al volontariato. Come affermano i governatori Vallis Berti (Misericordia di Poggibonsi) e Luigi Bruscoli (Misericordia di Staggia): "Siamo entusiasti di mettere a disposizione di adolescenti e giovani questo piccolo studio di registrazione in modo del tutto gratuito. Auspichiamo che questo importante spazio sia l’avvio di un dialogo intergenerazionale, che porti a una conoscenza reciproca che oggi sembra mancare nella nostra società". E’ partito intanto un percorso che vede il coinvolgimento di studenti dell’Istituto Comprensivo 1 di Staggia Senese. Dopo aver partecipato a incontri di formazione, gli studenti hanno espresso il desiderio di registrare le loro canzoni prodotte durante un laboratorio sulla scrittura rap, realizzato a scuola con la Cooperativa La Valle del Sole e il rapper Shakagius come docente. Insieme a loro, altri giovani del territorio stanno sperimentando le sonorità hip hop, trap e non solo. Le attrezzature dello studio consentono, alla presenza di un fonico, la registrazione di podcast, di strumenti musicali e voci. Previsti incontri di formazione con il fonico Giovanni Sala sull’utilizzo della strumentazione e del software di registrazione e post-produzione, in collaborazione con Madcow di Poggibonsi. Gli interessati possono scrivere ai contatti social di Staggia Studios oppure chiamando le sedi della Misericordia di Staggia e Poggibonsi.

Paolo Bartalini