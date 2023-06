La minaccia dei lupi sul pecorino Allarme Coldiretti sulle eccellenze

I lupi sono un rischio per le eccellenze dell’agroalimentare senese. È l’allarme lanciato da Coldiretti sulla mattanza di bestiame che flagella la provincia. Quasi due o tre attacchi al giorno, greggi sempre più stressati, pastori preoccupati per il futuro. Un problema non solo economico, con prodotti come il pecorino di Pienza e delle Crete che rischiano di diminuire sulle nostre tavole. Ma anche sociale, come racconta Elia Sardone, produttore, consigliere di Cooperativa Valdorcia e nel Cda di Coldiretti.

"Da qualche anno la situazione del comparto ovicaprino è particolare – spiega Sardone -, le condizioni di produzione e allevamento sono cambiate drasticamente. Cambiamenti climatici e aumenti dei predatori hanno imposto la trasformazione: prima si allevavano principalmente pecore di razza sarda adatte all’allevamento estensivo, con costi di gestione ridotti e latte di qualità grazie a pascoli che conferivano caratteristiche organolettiche a un prodotto eccezionale. Adesso un gregge, per sfuggire agli attacchi, deve essere ricoverato nelle stalle la notte e per gran parte del giorno. Con un sostanziale aumento dei costi di gestione; a sua volta più complicata con gli animali che non pascolano tranquilli né di notte né di giorno. Negli ultimi anni c’è stato un forte decremento di ovini allevati in provincia. Il numero è quasi dimezzato, le aziende chiudono: la bassa remunerazione del latte si affianca a problemi strutturali, che pochi centesimi in più al litro non risolvono. Il forte rischio è il venir meno di prodotti di eccellenza, come il pecorino di Pienza: meno animali, meno produzione, necessità di reperire latte fuori dalla provincia. Un insuccesso con fallimenti per il settore, difficile intravedere prospettive positive. Non riusciamo a programmare il futuro delle nostre aziende, non c’è ricambio generazionale né possibilità di crescita: le uniche strade sono chiudere o vivere con la calcolatrice in mano".

È il dramma dei pastori che vivono una situazione complicata. "Faccio questo mestiere da 40 anni, e mai avevo visto qualcosa di simile – racconta Franco Carta, pastore -. Non solo la preoccupazione per il lavoro, anche per la sicurezza personale. Sta diventando insostenibile, le riduzioni sono momentanee ma le chiusure sono definitive. La colpa non è del lupo, ma dell’uomo che non è mai intervenuto: ci sentiamo abbandonati".

Andrea Talanti