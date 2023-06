La Mille Miglia sceglie di nuovo Piazza del Campo

Siena è pronta per il passaggio dello spettacolo più bello del mondo: domani torna a sfilare in centro storico la 1000 Miglia, con il controllo a timbro in Piazza del Campo. E’ uno dei grandi lasciti della passata amministrazione: è stata, infatti, approvata la delibera che oltre a permettere il passaggio delle vetture concederà in uso gratuito la Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, il Cortile del Podestà e il Tartarugone di Piazza del Mercato per l’allestimento del pranzo da offrire ai partecipanti al loro arrivo. Inoltre, visto che il Comune è co-organizzatore, gli spazi e le aree pubbliche interessate dall’evento saranno in regime di esenzione dal pagamento di canoni. La corsa è considerata la ’più bella del mondo’ ed è un appuntamento fisso per la città.