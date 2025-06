La ‘metanizzazione’ non si ferma. Un investimento da 580mila euro

Otto mesi di lavori, tre chilometri di condotta posati e già in esercizio da Montalbuccio fino alle porte di Santa Colomba, per un investimento complessivo di quasi 580.000 euro. Centria rilascia i numeri della conclusione del primo stralcio della metanizzazione della frazione monteriggionese e l’amministrazione della città murata non nasconde la sua soddisfazione, anche perché il gas è già disponibile nelle località Poggiarello, Montebuono e Osteriaccia.

"E’ un’opera infrastrutturale fondamentale – commenta il sindaco Andrea Frosini – Un’opera che non solo migliora la qualità della vita delle famiglie, ma rappresenta anche un grande passo avanti in termini di sostenibilità e modernizzazione. E’ bene, inoltre, ricordare che sarà permesso a tutti i residenti di allacciarsi gratuitamente alla rete di nuova posa. Nell’occasione vorrei ringraziare Centria per la disponibilità mostrata fin dai primi incontri, per accogliere le richieste di estensione della rete di metano, auspicando che in futuro possano proseguire gli investimenti sul nostro territorio comunale".

E i nuovi investimenti auspicati dal primo cittadino sono già nei programmi della società del gruppo Estra: "E’ in fase di progettazione il secondo stralcio dei lavori – spiega, infatti, una nota societaria – Prevede il completamento della metanizzazione della frazione Santa Colomba e delle località Carpineta, Fornace, Casabocci, Gavine, Il Colle, Il Giardino, Cennano, Fungaia, Altichiari, Cannuccio e Casagatti, per un totale di 7,3 chilometri di nuova condotta ed un investimento di 1,3 milioni di euro a servizio di circa 130 punti di riconsegna del gas".

"Quello di Santa Colomba è un intervento che risponde concretamente alle esigenze dei residenti e dell’amministrazione comunale – afferma il presidente di Centria, Roberto Rappuoli – Portare il metano in queste aree significa garantire un servizio essenziale, più economico, più sicuro e con continuità di erogazione. Servire il territorio e migliorare la qualità della vita delle famiglie è parte della nostra identità e della missione che ci guida. Il progetto si inserisce inoltre nel quadro della campagna Centria per gli allacciamenti a costo zero, di cui anche questi nuovi utenti potranno beneficiare. Per quanto riguarda il secondo stralcio, si ricorda agli interessati di mobilitarsi per il rilascio delle servitù per la posa delle tubazioni".

Al.Va