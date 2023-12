La Messa di Natale al Policlinico Le Scotte con il cardinale Lojudice

Portare serenità, speranza e un messaggio di vicinanza a tutto il personale, ai malati e a chi sta affrontando un periodo di sofferenza. Questo il messaggio con cui il Cardinale Augusto Paolo Lojudice celebra la Santa Messa di Natale alle Scotte per i pazienti e le famiglie che devono trascorrere le festività all’interno dell’Aou Senese e anche per tutti i dipendenti. La funzione si terrà venerdì 22 dicembre, alle ore 16, nell’aula Magna del centro didattico. La Santa Messa di Natale è organizzata in collaborazione tra Aou Senese, Cappellania ospedaliera, AVO, AMCI e ACOS e parteciperà anche il coro ‘Intonati e stonati 2.0’.