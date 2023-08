La mensa Caritas a San Francesco Suor Nevia dà il via all’attività "Grazie alla vita e all’amore"

Un "grazie alla vita, all’amore, al servizio reso", ha aperto l’attività della mensa Caritas diocesana trasferita temporaneamente da San Girolamo nei locali messi a disposizione presso il complesso in piazza San Francesco. E’ stata suor Nevia stessa a portare il saluto ai volontari e a pregare con loro, in occasione del via del servizio. Sono state 68 le persone che nella prima giornata si sono recate alla nuova mensa Caritas, che continua a contare sul prezioso e fondamentale contributo dei suoi volontari, tutti presenti al via. Un mese di agosto all’insegna della fratellanza e della condivisione.