La Mens Sana in ospedale. Libri e gadget

Natale di solidarietà e generosità per la Mens Sana Basketball che si è recata nel Dipartimento della Donna e dei Bambini delle Scotte per una donazione molto speciale. Grazie ad una raccolta fondi organizzata insieme ai tifosi mensanini del gruppo Biancoverde, sono stati acquistati libri e accessori consegnati alla scuola ospedaliera, attiva all’interno del dipartimento: un presidio che da molti anni permette a bambini e adolescenti (anche fratelli e sorelle di chi è ricoverato) di continuare a studiare in ospedale. La delegazione mensanina ha portato anche gadget, foto e cartoline di squadra autografate per i bambini ricoverati. Per la Mens Sana Basketball hanno partecipato il presidente Francesco Frati, il direttore operativo Arcangelo Galasso e i giocatori Edoardo Pannini, Alberto Giorgi, Vittorio Tognazzi, Gianluca Prosek, Alberto Puccioni, Daniele Marrucci e Alessandro Brambilla.