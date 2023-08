La medicina di Giannelli "Al Palio serve l’allegria e gli sfottò a chi ha perso"

di Pino Di Blasio

Emilio Giannelli, come si sente? Ha superato i problemi di salute delle settimane scorse?

"Sono stato meglio, sto cercando di risolvere un’intossicazione da medicinali e aspetto nuove terapie. Si sopravvive, comunque".

Ha letto degli sfottò sul drappellone di Lodola, il pubblico senza volto copiato da un disco e da scatole di liquirizie?

"Mi è piaciuto molto di più il drappellone di Lodola che quello di luglio. Per uno che ha fatto il Palio è difficile criticare l’opera di altri. Ma mentre a luglio era un cencio che piaceva ai senesi, in questo c’è uno stile, un’idea. La stessa che ho voluto rappresentare io, il ruolo da protagonista assegnato alla folla".

Le sue faccine sono originali e riconoscibili, quelle di Lodola sono un marchio di fabbrica.

"Ha espresso quell’idea a modo suo, con faccine senza volto. E’ una questione di stile, di cifra artistica, non è uscito dai suoi schemi. Condivido l’impostazione di fondo, fare del popolo il protagonista del Palio. Ultimamente c’è la smania di esaltare solo i cavalli, come se si trattasse di una corsa. Anche il grande cavallo nero, attorniato dalla gente senza volto, è il segno dell’idea della festa di popolo".

Un po’ diversa dalla sua?

"Io mi sono divertito nel rappresentare tutte le emozioni e le espressioni del popolo, come se fosse un grande palco che confina con la piazza: disperazione, illusione, speranza, gioia. Sono sicuro che Marco Lodola abbia messo tanto impegno nel dipingere il Palio. Chi non ce lo mette, sapendo che la sua opera durerà per sempre?".

Non ama questo Palio di oggi, con i fantini unici registi?

"Lo dissi alla presentazione del drappellone, anche se è caratteristica dei vecchi rimpiangere i tempi andati. Mitizzare il passato è sbagliato, ma penso che il Palio abbia perduto il gusto dell’ironia, del gioco, della goliardia. Il Palio è divertimento anche perché si sfotte chi perde, oltre a gioire per aver vinto. Oggi c’è una drammatizzazione così eccessiva che porta a delle assurdità, come non poter prendere in giro la rivale che perde. Quando ero bambino si usciva con i cartelli, la sera alle 9, con gli sfottò per l’avversaria sconfitta. Oggi questo sistema che fa passare per eroe chi vince e per asino chi perde mi sembra una stortura. Per il 90% il Palio lo vinci grazie alla fortuna, non per l’abilità dei dirigenti".

Di chi è la colpa?

"E’ il segno dei tempi. Le contrade sono molto più popolate di una volta, ma i contradaioli che sentono davvero il Palio sono pochi. Ciò porta conseguenze per il controllo in Contrada sulle violenze e sulle strategie del capitano che deve render conto a tante persone. Una volta c’erano rapporti diversi tra capitani, c’era più mistero".

Non sono i fantini ad aver preso tutto il potere?

"Si è capovolta la gerarchia. Decenni fa mio fratello più grande mi rivelava di notte che era arrivato l’Arzilli o Albano (Il Biondo e Ranco n.d.r.), erano fantini che non stavano a Siena e bussavano alle ville dei capitani per la monta. Ora i capitani bussano alle ville dei fantini.

Pensi che anche questo Palio sia già scritto?

"Il Palio vive perché è cambiato, come tutte le cose. Se fosse rimasto immutabile non avrebbe retto per secoli. L’adattarsi ai cambiamenti è il segreto della sopravvivenza. Non credo si tornerà indietro, ma se si istillasse un senso di leggerezza e allegria sarebbe meglio".