La mappa del consiglio Fratelli d’Italia a forza 10 Pd guida l’opposizione

di Orlando Pacchiani

Il responso ufficiale arriverà dal Comune, ma la proiezione del nuovo consiglio comunale consegna a Fratelli d’Italia praticamente un terzo della nuova assemblea, articolata su venti consigliere di maggioranza (più il sindaco Nicoletta Fabio) e dodici di opposizione. In realtà si può già dire che il rapporto sarà 22-11, perché Sena Civitas ha annunciato il suo sostegno alla candidata del centrodestra.

Dunque la nuova composizione, che sarà modificata prima del via con la nomina della giunta e, per esempio, le annunciate dimissioni di Emanuele Montomoli.

Maggioranza: Fratelli d’Italia 10 (Michele Capitani, Riccardo Pagni, Barbara Magi, Maria Antonietta Campolo, Emanuela Anichini, Francesca Borghi, Bernardo Maggiorelli, Monica Crociani, Marco Ballini, Pierluigi De Angelis), lista Nicoletta Fabio sindaco 5 (Silvia Armini, Micaela Papi, Davide Ciacci, Michele Cortonesi, Francesca Cesareo), Lega 2 (Massimo Bianchini, Orazio Peluso), Forza Italia-Udc-Nuovo Psi 2 (Lorenzo Lorè, Lorenza Bondi), Movimento Civico Senese 1 (Franco Bossini). All’elenco si può aggiungere l’eletto di Sena Civitas (Claudio Marignani).

Opposizione: Anna Ferretti, Pd 5 (Alessandro Masi, Luca Micheli, Gabriella Piccinni, Giulia Mazzarelli, Francesco Carnesecchi), Con Anna Ferretti sindaca 1 (Adriano Tortorelli), Polo Civico 3 (Fabio Pacciani, Vanni Griccioli di Per Siena, il terzo è Claudio Marignani di Sena Civitas da conteggiare già in maggioranza), Massimo Castagnini, Emanuele Montomoli.

Con le già annunciate dimissioni di Montomoli entrerà in consiglio comunale Gianluca Marzucchi. Se le previsioni del totogiunta saranno rispettate, per Fratelli d’Italia potrebbe scorrere tre posti e quindi Enzo De Risi, Alessia Pannone, Sarah Campani, per Forza Italia potrebbe entrare Marco Falorni, per la Lega Francesco Mastromartino. Con una nomina in giunta dagli eletti della lista di Nicoletta Fabio, entrerebbe Leonardo Pucci.

Entro pochi giorni si chiariranno gli scenari, con l’indicazione degli assessori della giunta di Nicoletta Fabio e la definizione ufficiale del consiglio che inizierà il mandato amministrativo.