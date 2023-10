La mappa dei fondi sfitti. Arriva ’Vetrine in festa’ per valorizzare 35 locali

L’idea è rivitalizzare alcuni angoli morti del centro storico nel periodo delle festività ma anche innescare un meccanismo virtuoso per intervenire nell’annosa questione dei fondi commerciali sfitti nelle zone di maggior pregio. Si chiama ’Vetrine in festa’ l’iniziativa lanciata dall’assessore al decoro urbano Barbara Magi, che mette sul tavolo un ristoro delle spese (250 euro) per quei proprietari di fondi non utilizzati che metteranno a disposizione le vetrine per commercianti, artisti, artigiani che intendono utilizzarle dall’8 dicembre al 31 gennaio 2024. "Vorremmo dare un impulso per consentire di valorizzare alcuni spazi inutilizzati – spiega Magi – e magari innescare un rapporto che potrà proseguire anche dopo le festività".

Nel censimento prodotto dalla polizia municipale, sono 35 i locali nelle zone centrali della città al momento inutilizzati. In alcuni casi scontano anche una mancata manutenzione e il deposito di sporcizia. "La polizia municipale – prosegue Magi – ha avviato controlli e in alcuni casi elevato sanzioni. Con questa iniziativa vorremmo provare a stimolare un utilizzo di questi locali in zone di grande valore".

La prossima settimana, sul sito del Comune, sarà possibile proporsi per utilizzare uno di questi spazi, poi andrà verificata la disponibilità anche dei proprietari. Se l’offerta sarà maggiore della domanda, si annuncia, sarà la stessa amministrazione a formulare una proposta per valorizzare i fondi interessati.

"Così non è un bel biglietto da visita per i turisti e per gli stessi cittadini", dice Magi. Ora si tratterà di verificare quanti aderiranno all’iniziativa.

