La maggioranza ha scelto: Ciacci sarà presidente

L’ufficialità, ovvio, potrà arrivare solo lunedì in consiglio comunale, ma ormai non ci sono più dubbi. Sarà Davide Ciacci, 36 anni, coordinatore infermieristico nell’Asl Toscana sud est, il nuovo presidente del consiglio comunale. Una volta naufragata l’ipotesi Fabio Pacciani, che pure era stata sondata da parte della maggioranza (l’ex candidato sindaco aveva chiesto che fosse riconosciuto il ruolo alla minoranza: prassi inconsueta e infatti non se n’è fatto di niente), si trattava di individuare un nome della maggioranza. Impossibile pescare ancora da Fratelli d’Italia, che ha già quattro assessori e Alessandro Manganelli responsabile dello staff del sindaco. E a proposito, ci sarà da nominare a breve un nuovo deputato in Fondazione Mps. Impossibile farlo anche da Lega e Forza Italia, praticamente con lo stesso peso elettorale: una scelta in un senso o nell’altro avrebbe spezzato l’equilibrio.

Anche il Movimento civico senese ha già ottenuto un assessorato, resta quindi la lista del sindaco. Non è un mistero che nella composizione della giunta non tutto sia filato liscio con la componente di Siena Ideale, che si aspettava di più e non a caso ha sottolineato, in una nota ufficiale, come di Micaela Papi abbia la massima stima ma non si tratti di una sua iscritta. La scelta di Ciacci, oltre che per il profilo di esperienza nonostante i 36 anni per la presenza in consiglio nello scorso mandato, ha avuto anche il pregio di non provocare scossoni in maggioranza. Lunedì il voto, non sono previste sorprese in aula.

Orlando Pacchiani