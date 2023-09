"La maestra ha abusato dei mezzi di correzione"

Una maestra può punire gli alunni indisciplinati. Chiaro però che deve saper utilizzare correttamente questo potere, senza superare i limiti. Un insegnante ancora prima di istruire i futuri cittadini dovrebbe essere educatore e fonte di ispirazione delle giovani generazioni, a maggior ragione quando si tratta dei più piccoli, di età compresa fra 3 e 5 anni. Invece i limiti li avrebbe superati, secondo la procura, una maestra di 55 anni originaria dell’Abruzzo nel corso di poco più di un mese di supplenza in una scuola dell’infanzia della nostra provincia, dall’ottobre al novembre 2020. Ora accusata di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina. Ieri doveva essere in tribunale per raccontare la sua verità al giudice Andrea Grandinetti ma ha avuto un intoppo durante il viaggio dall’Aquila, dove ora abita e insegna, per cui visto che mancava un altro testimone sarà ascoltata nella prossima udienza, già fissata, dove dovrebbe arrivare la sentenza. Sentito invece il maresciallo che condusse gli accertamenti, scattati d’ufficio dopo la segnalazione del dirigente scolastico, non ci furono denunce da parte dei genitori dei nove piccoli che sono, attraverso mamma e papà, parti offese. Sentita poi la madre di un alunno che frequentava la scuola dell’infanzia, chiamata come teste anche dalla difesa, l’avvocato Paola Bonomei.

La maestra, che i bambini temevano, avrebbe urlato contro i piccoli prendendoli con modi eccessivamente bruschi mentre chi era troppo scalmanato e capriccioso finiva chiuso fuori dalla classe, nel corridoio, oppure dentro il bagno. I bambini, secondo l’accusa delineata dal pm Silvia Benetti che aveva seguito l’inchiesta, avevano lamentato anche malesseri fisici e psicologici. Era scattata la citazione diretta a giudizio. Fra i piccoli affidati alla maestra ce n’era uno in particolare, 4 anni appena, che aveva sperimentato le punizioni dell’insegnante perchè faceva il diavolo a quattro.

Laura Valdesi