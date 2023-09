La lunga notte dei ricercatori. Tutti gli eventi dell’ateneo

Tanti gli eventi preparatori per la Bright-Night, la notte europea dei ricercatori che domani animerà Siena, il calendario dell’Università è già denso. Oggi alle 15 il protagonista Alessandro Vespignani, direttore del Northeastern Network Science Institute e Sternberg Family distinguished professor presso la Northeastern University di Boston, che nell’aula magna del Rettorato terrà un seminario dal titolo ‘Crossing Boundaries’. Il professore, che dal 2020 collabora con l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid, interverrà anche al PhD Graduation Day di domani. Con cinquanta dottorandi che riceveranno il diploma.

Tante le iniziative previste per la giornata. Inizieranno le visite guidate all’ex convitto ‘Il Refugio’, alle 17 ne complesso di San Francesco andrà in scena il convegno ‘Esser umani, essere diversi’, che affronterà temi come le diversità sociali, biologiche, le diseguaglianza e l’uguaglianza di genere. All’ex convento di San Martino, il convegno ‘Esser umani. Una conversazione su memoria del passato e consapevolezza di sé’. La giornata clou sarà quella di domani, con appuntamenti da non perdere: oltre al PhD Graduation Day, il convegno su ’Umanizzazione delle cure’ alla Misericordia, il dibattito con l’ex rettore Francesco Frati su ’La Biodiversità: dalle parole ai fatti’ e il concerto Abba Celebration in Fortezza.