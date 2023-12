La lunga litania di chiusure. Luci spente in via dei Rossi

L’anno nuovo sta arrivando, è tempo di regali, di bilanci, di nuovi inizi, ma anche di chiusure. Siena è tappezzata di luminarie, di lucine dei locali e fortunatamente è meta di tanti turisti; tutti fattori che però, complice anche il clima natalizio, potrebbero aver distolto l’attenzione dal fatto che alcuni negozi del centro città siano prossimi ad abbassare per sempre le loro saracinesche.

Via dei Rossi in particolare si vede privata di due importanti esercizi commerciali, dopo che già nel mese di novembre alcuni esercizi situati oltre l’arco avevano cessato le loro attività. Stavolta tocca alla storica lavanderia, che dopo aver cambiato sede è ora ufficialmente in chiusura. In un cartello sulla porta si legge infatti: "Si comunica alla gentile clientela che a seguito della chiusura di questa attività sarà possibile ritirare i vostri indumenti e non oltre il 31 dicembre". Non è però l’unico negozio pronto a chiudere i battenti. Poco più avanti, proprio in prossimità dell’arco dei Rossi, è un noto locale, punto di riferimento per la vita notturna e non solo, a salutare la città, sempre dopo diversi anni di attività: "Carissimi clienti e amici del Civico 6, con immenso dispiacere vi comunichiamo che oggi è il nostro ultimo giorno, dopo quasi otto anni di attività – si legge nel cartello sulla porta -. Volevamo ringraziarvi per l’affetto e la costanza, per averci supportato e sopportato. Adesso è arrivato il momento di dedicarci ad altri progetti. Un abbraccio affettuoso e buone feste a voi e alle vostre famiglie".

Continuano quindi le chiusure in Via dei Rossi, che al momento sembra la zona del centro città più interessata da un fenomeno che ormai va avanti imperterrito da anni a Siena. Adesso bisognerà capire cosa succederà nei locali oggetto delle chiusure. Ad esempio, alcuni fondi, nella vicina via delle Terme, in precedenza destinati ad ospitare attività esercenti, poi chiusi, saranno ora riconvertiti in garage privati.

Eleonora Rosi