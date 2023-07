La luce del sole bacia il Politeama Sarà il primo eco-teatro in provincia

di Marco Brogi

Si candida a essere il primo teatro sostenibile della provincia di Siena. Il cinema teatro Politeama di Poggibonsi sarà alimentato dai pannelli fotovoltaici. La casa della cultura cittadina diventa ‘green’, con notevole risparmio energetico, riduzione dell’inquinamento e bollette molto più leggere per il Comune, proprietario della struttura. I pannelli sono stati già montati e adesso i lavori si spostano all’interno. Nei primi mesi dell’anno, salvo imprevisti, l’intervento sarà finalmente ultimato e al Politeama potranno riprendere regolarmente la stagione teatrale e cinematografica.

"Si tratta di significativi passi avanti di un percorso avviato negli anni sia sulle scuole che sugli edifici pubblici – spiega il sindaco di Poggibonsi David Bussagli –. L’obiettivo principale è quello di generare risparmi sulla spesa e contenere le emissioni in atmosfera. In questo caso, sul Politeama, stiamo realizzando un progetto complesso che si svolgerà in più fasi e che punta, una volta completato, all’autosufficienza dell’edificio".

L’intervento di efficientamento del Politeama è cofinanziato con risorse del Pnrr per un investimento complessivo di 580.000 euro, di cui 480.000 stanziati dal ministero della Cultura. Il progetto in questione è stato elaborato con il coinvolgimento della Fondazione Elsa, che a suo tempo ha fornito tutta una serie di dati utili alla realizzazione dell’intervento.

Poggibonsi anche in questa calda estate è un grande cantiere aperto: in centro come all’immediata periferia. In queste settimane sono in corso interventi assai importanti: la riqualificazione dell’ex scalo merci ferroviario come area di sosta e interscambio modale (700.000 euro), il recupero di via Gallurì, piazza Amendola e parte di via Frilli (1.140.000 euro), la realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento dell’ospedale di Campostaggia con il quartiere del Romituzzo (930.000 euro) e del condominio solidale di via Trento (865.500 euro), la copertura di una parte del cimitero comunale (200 mila euro), il secondo lotto della variante di Staggia (un intervento, in tutto, da 10 milioni di euro).

Opere di particolare rilevanza per la città e il suo territorio, come del resto i lavori per fare del Politeama un esempio di edificio ecosostebibile in cui la cultura e il risparmio energetico vanno di pari passo.