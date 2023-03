La lista delle alleanze Italia Viva con Castagnini Il divorzio con Azione ’cancella’ i due simboli

di Orlando Pacchiani

Manca poco meno di un mese all’ufficializzazione delle candidature per le elezioni, ma il quadro si va componendo. Con una grande incognita: le 22-23 liste in corsa porteranno circa 600 candidati al consiglio comunale, con la necessità di raccogliere in totale cinquemila firme, più o meno, per presentare le liste. E tutti proveranno ad andare di sicuro, superando le duecento minime richieste per evitare rischi di annullamenti errori, doppie sottoscrizioni ecc…: riusciranno tutti nell’impresa?

In ogni caso sarà record assoluto, ma l’impresa di presentarsi non sarà per tutti una passeggiata. Si va definendo la composizione delle coalizioni. Italia Viva ha già deciso e ufficializzerà la scelta questo pomeriggio: andrà alle elezioni a sostegno di Massimo Castagnini, come già ampiamente anticipato. Certificata dunque la rottura con Azione, che ha messo in pista Roberto Bozzi, con una sicura conseguenza per entrambi: considerando che a livello nazionale va avanti il processo di costituzione del partito unico del Terzo Polo, la divisione su scala locale porterà all’impossibilità per entrambe le forze di usare simbolo e nome. Azione dovrà dunque trovare un’alternativa per sostenere Bozzi, Italia Viva ha di fronte due strade: o una lista propria con un altro nome studiato ad hoc per le elezioni, oppure la confluenza di alcuni candidati nella lista di Castagnini.

Decisioni che comunque non cambiano la sostanza della corsa separata, dopo l’esperienza congiunta alle politiche. E sono ore decisive anche in casa Movimento 5 Stelle. "Stiamo aspettando il via libera dal nazionale, il progetto resta sempre quello di andare da soli con una nostra lista. Contiamo di essere in dirittura d’arrivo", spiega la coordinatrice provinciale Bonella Martinozzi. Dal 2018 è passata un’era geologica, per i 5 Stelle, che allora aspettarono fino all’ultimo l’ok dello staff nazionale per la candidatura di Luca Furiozzi. L’ok non arrivò mai, il gruppo storico del Movimento praticamente fu azzerato e non ci fu alcuna candidatura alle comunali. Ora Martinozzi è fiduciosa in un esito positivo, che potrebbe portare alla proposta di Elena Boldrini (già consigliera comunale a Sovicille e in seguito assistente parlamentare), e indubbiamente le condizioni sono radicalmente diverse rispetto a cinque anni fa.

Ma bisogna ancora aspettare per avere la certezza che un’ottava candidatura a sindaco si unirà a quelle già presenti. Se i 5 Stelle andranno alla fine davvero da soli, la coalizione di centrosinistra a sostegno di Anna Ferretti - che domani pomeriggio si presenterà ufficialmente all’auditorium della Confesercenti, alle 17.30 - sarà composta da tre liste: Pd, Con Anna Ferretti sindaca, Indipendenti e progressisti, in formato ristretto ai nove simboli che campeggiano sui manifesti elettorali e che rappresentano le componenti che partecipano al tavolo della coalizione. Ma la maggior parte proporrà i propri nomi in altre liste, a partire da quella della candidata stessa.