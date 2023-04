La libertà è preziosa come l’aria Giulio Settefonti ha vinto il premio sul tema ‘Come vedo il 25 aprile’

di Marco Brogi

La libertà è come l’aria. Senza lei non c’è vita. Lo sanno benissimo anche i ragazzi come Giulio Settefonti, della 3C della scuola media Marmocchi (Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi). E’ lui il vincitore del premio sezione ‘scuola media’ del Concorso ‘Come vedo il 25 aprile’. Giunto alla 13esima edizione, proponeva quest’anno il tema ‘Liberi di pensare, Liberi di agire’; una riflessione sulla libertà di manifestazione di pensiero per il 75° anniversario della Costituzione". Giulio Settefonti si è aggiudicato il premio per il suo pensiero dedicato alla ‘libertà’, un testo dove unisce poesia e prosa per raccontare come vivere senza libertà sia impossibile e ci si renda conto del suo valore soltanto quando manca.

Il testo l’ho scritto perché credo sia importante difendere la libertà in ogni momento - racconta Giulio-. Ho immaginato di essere io uno di quei ragazzi che si sono battuti per essere liberi e a loro ho pensato quando ho scritto la poesia". "I ragazzi – spiega la prof di Lettere della III C, Eleonora Fortini - si sono impegnati nel produrre elaborati letterari ed artistici che esprimano cos’è per loro il valore della libertà, tanto in riferimento alle celebrazioni del 25 Aprile quanto al loro vissuto quotidiano più attuale: la libertà di essere se stessi, oltre le barriere delle paure e delle discriminazioni". Altre pillole dei profondi pensieri di Giulio: "La libertà è liberare il nostro pensiero, ed è importante come respirare. Quando in Italia questo non è stato possibile, molti sono morti per farci tornare a respirare. Hanno dato la loro vita per liberarci dall’obbligo di avere paura di essere liberi". La consegna dei premi si è svolta al Teatro del Popolo di Castelfiorentino di fronte a una platea di studenti delle scuole che hanno partecipato al concorso, a cui oltre a Castelfiorentino hanno aderito anche i Comuni di Certaldo, Poggibonsi, San Gimignano, Colle e Monteriggioni. Alla premiazione era presente, tra gli altri, il presidente del consiglio comunale di Poggibonsi, Franco Gallerini. Ed è stato lui a consegnare il premio a Giulio Settefonti.