La lezione di Brugnaro ai giovani "Prendete il comando con la politica"

Astensionismo sempre più in crescendo tra i giovani, indebolimento della presenza giovanile all’interno della società e l’attività politica da rivalutare in senso alto e nobile: sono stati questi i tre argomenti chiave di ‘Curare l’astensionismo – Guida alla rappresentanza giovanile’, l’evento promosso e organizzato dal Parlamento Regionale degli Studenti e dal parlamentare della provincia senese Paolo Polimene, andato in scena ieri nella Sala Consiliare della Provincia. Un’occasione per dare spazio al confronto tra le principali istituzioni giovanili, dalla consulta provinciale ai membri del Parlamento regionale e i rappresentanti degli istituti, e interlocutori capaci di sviscerare i vari aspetti dell’astensionismo, senza proporre ricette ma cercando di stimolare la partecipazione giovanile alla politica.

Oltre all’introduzione di Polimene e del professor Roberto Barbessi, hanno preso la parola Tania Groppi, docente di Scienze giuridiche presso l’Università, Stefano Pagliantini, docente di Diritto privato, Federico Lenzerini, docente di Diritto internazionale, Paola Lucarelli, docente di Diritto commerciale e di impresa e Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri. Dal costituzionalismo sociale all’importanza della legge per rivalutare le istituzioni, dalla diplomazia culturale alla mediazione giuridica e la cura dell’astensionismo, ospite d’onore è stato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha introdotto il rapporto tra politica e imprenditoria.

"Spero di essere stato sprone ed esempio che pure in un paese confusionario come l’Italia si può riuscire a fare cose buone – ha commentato a margine Brugnaro -. Quello che porto a casa io è un’energia incredibile: i giovani sono il nostro futuro e io farò di tutto per loro. Il tema era partecipazione elettorale e espressione politica, dobbiamo riuscire a trovare il modo di dialogare con loro, dargli voce e fargli comprendere quanto è importante la politica, la vita, il confronto con le altre generazioni. Questo è il senso di questa giornata, dobbiamo aiutarli a riprendere il comando di quello che è il loro Paese, altrimenti troppi andranno via: ai nonni dico che un giorno non vedranno più i propri nipoti se non dietro un Ipad, dobbiamo far sì che ciò non accada".

Andrea Talanti